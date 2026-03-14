Нетаньягу подав запит на розмову із Зеленським: потрібні українські дрони, - ЗМІ

Очікується, що телефонна розмова може відбутися на початку наступного тижня.

Ізраїль, один з найбільших виробників зброї у світі, слідом за країнами Перської затоки теж зацікавився українськими дронами-перехоплювачами.

Як пише ізраїльське видання Ynet із посиланням на власні джерела, канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу передала Україні запит на проведення телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Ізраїльський запит надійшов на тлі великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва та з наміром підтримувати ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання", – пише видання.

Зазначається, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив відправку такого запиту. За його словами, через щільний робочий графік лідерів двох держав розмова ще не відбулася, але сам посол сподівається, що переговори відбудуться на початку наступного тижня.

Бум на українські дрони у світі

Як писав УНІАН, на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході та атак іранських безпілотників на енергетичну й військову інфраструктуру країн Перської затоки у світі різко зріс інтерес до систем протидії дронам, які раніше вже створили українські зброярі. Деякі країни вже ведуть переговори щодо їх закупівлі або співпраці з українськими виробниками.

На цьому тлі виділяється позиція президента США Дональда Трампа, який у публічних заявах поставив під сумнів ефективність українських дронів і стверджував, що американській армії вони не потрібні.

