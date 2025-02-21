Таке примирення є гарною новиною для ПАР, зазначають у Bloomberg.

Європейський Союз та Південно-Африканська республіка (ПАР) покращують свої зв'язки після того, як попередні розбіжності призвели до заморожування відносин. Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, передає Bloomberg.

"Це час розбудови партнерств і зміцнення тих партнерств, які ми маємо. Знайти старих друзів і завести нових. Які б розбіжності не були, я відчуваю, що вони залишилися в минулому, і ми можемо їх вирішити", - підкреслила Каллас.

У Bloomberg зазначили, що покращення відносин між блоком та континентом відбувається через дії нового президента США Дональда Трампа, який погрожує тарифами та призупиненням допомоги.

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"У минулому Південно-Африканська республіка протистояла ЄС своєю позаблоковою позицією щодо вторгнення Росії в Україну і тим, що приймала російські та китайські військові кораблі для проведення військових навчань", - нагадали у матеріалі.

У виданні зауважили, що примирення є гарною новиною для ПАР, після того, як Трамп несправедливо звинуватив країну у захопленні приватних земель.

"У той час, як Китай і США є найбільшими торгівельними партнерами Південно-Африканської республіки, ЄС спільно конкурує з азійською країною за перше місце і є найбільшим іноземним інвестором в економіку Африки", - додали у Bloomberg.

Своєю чергою у Торгово-промисловій палаті Південно-Африканської республіки ЄС повідомили, що в Китаї є понад 1000 європейських компаній, в яких працює понад 350 тисяч осіб. Також в наступному місяці ЄС та ПАР проведуть довгоочікуваний спільний саміт.

Таким чином Каллас наголосила, що через нестабільну поведінку Трампа країни світу будуть шукати тісніших відносин саме з Європейським Союзом.

"Багато партнерів звертаються до нас, тому що ми є надійним, передбачуваним партнером. Це має цінність у ці неспокійні часи", - вважає політик.

Водночас вона наголосила, що через власні нагальні потреби ЄС не зможе заповнити прогалину, яку залишили США, скоротивши свою допомогу у всьому світі. Відомо, що лише для Південно-Африканської республіки США виділяють понад 400 млн доларів на рік на боротьбу з ВІЛ, однак Трамп пообіцяв зупинити таку допомогу.

"З огляду на кроки, які зробила Америка, всі країни світу, які потребують допомоги, а також організації, багатосторонні організації стоять біля наших дверей. Ми не можемо заповнити ту порожнечу, яку залишають США, тому що у нас немає цих коштів", - додала Каллас.

За словами глави дипломатії ЄС, через погрози Трампа припинити військову підтримку, про які він заявив під час найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Євросоюз має зосередитися на витратах на оборону, адже він стикається з "екзистенційною загрозою".

Політика Трампа - останні новини

Раніше фінський депутат Європейського парламенту Міка Аатола заявив, що Трамп дав Європі три тижні на узгодження умов капітуляції України. Він наголосив, якщо Євросоюз цього не зробить, то США виведуть війська з Європи.

Також у США заявили, що Зеленський завадив "вишуканому плану" Трампа щодо України. Йдеться про те, що президент України не підписав угоду про українські корисні копалини, хоча нібито, за словами міністра фінансів США, обіцяв зробити це.

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