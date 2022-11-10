Євросоюз не дозволятиме своїм чиновникам проводити зустрічі з британськими колегами, якщо питання не стосуватимуться війни в Україні.

Офіційним особам Євросоюзу було наказано не проводити зустрічі з колегами з Великобританії, якщо вони безпосередньо не пов’язані з війною в Україні або не є "юридично обов’язковими".

Як повідомляє Euractiv, у листі, надісланому високопосадовцям Європейської комісії, генеральний секретар Комісії Ілзе Юхансон вимагала, щоб "усі генеральні директорати та служби інформували генеральний секретаріат про будь-які запити на двосторонні зустрічі з офіційними особами Британії або зацікавленими сторонами зі Британії, які мають відбутися або які відбулися, незалежно від рівня посадовців".

Зустрічі мають відбуватися лише в тому разі, якщо вони є "юридично обов’язковими", стосуються виконання Угоди про вихід Британії з ЄС або суто стосуються війни в Україні.

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"Відхилення запиту на зустріч слід пояснити на основі останніх подій у відносинах між ЄС і Сполученим Королівством", – пояснюється у листі.

Нагадаємо, Брюссель і Лондон посварилися через низку питань після того, як у 2021 році набула чинності нова Угода про торгівлю та співпрацю, яка регулює відносини між ЄС і Британією, включаючи протокол щодо Північної Ірландії та доступ Британії до дослідницької програми Horizon Europe, причому обидві сторони запустили провадження про порушення.

У листі також згадується урядовий законопроєкт, що зараз проходить через парламент Британії і який надасть міністрам повноваження скасовувати протокол щодо Північної Ірландії. У разі ухвалення законопроект стане "очевидним порушенням Угоди про вихід" і "становитиме безпрецедентне порушення міжнародних зобов'язань і довіри", заявила Юхансон.

"Запити слід надсилати або приймати лише після того, як буде повідомлено точку зору генерального секретаріату", - підсумувала вона.

Вихід Британії з ЄС

Більшість громадян Великобританії проголосували за "Брекзит" на референдумі 2016 року. Дата виходу з Євросоюзу кілька разів переносилася через неузгодження між сторонами. В решті решт Британія покинула склад ЄС в ніч на 1 лютого 2020 року.

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