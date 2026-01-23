Європа має винести уроки з різкої промови Зеленського в Давосі, - ексосільник МІ6

Він назвав промову українського президента потужною.

Європейські лідери повинні винести уроки з різкої промови українського президента Володимира Зеленського в Давосі.

Про це заявив колишній керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року.

"Потужна промова. Важливо, щоб ми, як європейці, сприйняли відверті та незручні меседжі, які Володимир Зеленський мав для нас", - прокоментував він.

Промова Зеленського в Давосі

Як повідомляв УНІАН, Зеленський у своїй промові на економічному форумі розкритикував Європу за зволікання у боротьбі з Кремлем.

Також президент вчергове наголосив на необхідності створення обʼєднаних збройних сил у Європі.

Крім того, президент України розкритикував дії Європи під час кризи навколо Гренландії.

"Якщо ви посилаєте 30 чи 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це надсидає? Який це меседж Путіну, Китаю? І найголовніше, який це меседж Данії, вашому союзнику? Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії та Китаю, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно. Тому що 30 чи 40 солдат нічого не захистять", – висловив думку Зеленський.

В кінці промови він заявив, що Європа повинна стати сильною і Україна готова допомогти з цим, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванням.

