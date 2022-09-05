ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою" попри війну в Україні.

Євросоюз розом зі США синхронно змінюють своїх послів у Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зміна глави місії ЄС у Москві має плановий характер. Маркус Едерер залишив Росію, і вже найближчим часом цю посаду обійме колишній посол Франції в Малайзії Ролан Галяраг. Його призначення на цю посаду було затверджено верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у червні", - заявив співрозмовник російського агентства ТАСС.

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За його словами, "ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою" попри війну в Україні.

4 вересня посольство США в РФ повідомило, що американський посол Джон Салліван завершив свою роботу як глава американської дипмісії в Росії і залишив Москву.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня стало відомо, що посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер пішов з цієї посади. Проте тоді не повідомлялося, хто змінить його.

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