Європейські міністри оборони мають розглянути цю ідею в четвер, 6 травня.

14 країн Європейського Союзу пропонують створити військові сили швидкого реагування, які могли б застосовуватися на ранньому етапі міжнародних криз.

Про це агентству Reuters повідомив у середу, 5 травня, високопосадовець ЄС, пише "Європейська правда".

Серед цих 14 країн Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

Читайте такожУкраїна піднялася у світовому рейтингу військових витратЗа словами посадовця, країни вважають, що Євросоюз має створити бригаду з 5 тис. військових, можливо, посилену кораблями та літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, які потребуватимуть термінової підтримки.

Європейські міністри оборони обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він, зокрема, дорікає блоку в небажанні активніше втручатися за кордоном, особливо в таких державах як Лівія.

Вперше почавши обговорення в 1999 році, ЄС у 2007-му створив дієздатну систему бойових груп чисельністю 1,5 тис. осіб для реагування на кризи - однак ці сили ніколи не використовувалися. Тепер згадані бойові групи можуть скласти основу нових першочергових військових сил.

Окрім того, від 2021 року ЄС має загальний бюджет для спільної розробки озброєнь, а також розробляє військову доктрину на наступний рік.

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Автор: Катерина Комолова