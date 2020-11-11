У жовтні-листопаді в Австрії, Німеччині та Франції сталися чотири ісламістських теракти, жертвами яких стали загалом 10 осіб.

Єврокомісія 9 грудня представить оновлену програму боротьби з тероризмом.

Як повідомляє DW, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в рамках сьогоднішньої відеоконференції. У ній взяли участь голова Євроради Шарль Мішель, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За її словами, потрібно дивитися в корінь проблеми. Політик назвала "найкращою зброєю" в боротьбі з екстремізмом протистояння радикалізації шляхом надання людям інших перспектив розвитку. Крім плану боротьби з тероризмом, у Єврокомісії мають намір до кінця листопада запропонувати програму інтеграції.

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Своєю чергою Ангела Меркель закликала до згуртованої міжнародної боротьби проти ісламістського тероризму. Вона наголосила, що не йдеться "про конфлікт між ісламом і християнством". Треба говорити про те, що демократична модель суспільства має протистояти тероризму та антидемократичним формам, зазначила канцлер Німеччини.

Французький лідер висловився з приводу необхідності реформування шенгенської угоди для посилення боротьби з тероризмом. Макрон вважає за необхідне посилити захист і контроль на зовнішніх кордонах спільноти, зберігши свободу пересування всередині Європи. Крім того, на думку політика, необхідна докорінна реформа європейської системи надання притулку.

Канцлер Австрії закликав обмежити свободу для ісламістів, як тих, хто повертається з районів бойових дій, так і тих, що відбувають строк покарання в тюрмах. За його словами, багато екстремістів, які наступного року можуть вийти на свободу, є бомбою з годинниковим механізмом.

"Якщо ми хочемо захистити нашу свободу, ми повинні обмежити свободу таких людей", - заявив Курц.

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Автор: Тамара Отовська