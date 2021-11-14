Після інциденту на кордоні затримані 22 громадянина Іраку, дізналися журналісти.

Група з близько 50-ти мігрантів прорвалися через кордон Білорусі біля польського села Дубичі Церковні й потрапила до Польщі.

Інцидент на кордоні стався напередодні ввечері, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке інформаційне агентство dpa.

"...Зараз поліція повідомляє про затриманих 22-х громадян Іраку", – йдеться в повідомленні.

Крім того, окремі спроби перейти кордон поблизу міста Колонія Клюковиче не були успішними. Один поліцейський дістав поранень, коли мігранти закидали правоохоронців камінням.

Зазначимо, що інформація не може бути верифікована, оскільки на прикордонній території у Польщі діє надзвичайний стан і туди не допускають журналістів та представників правозахисних організацій. Аналогічна ситуація й на прикордонній території з білоруського боку.

Читайте такожНелегальні мігранти з Білорусі знову прорвалися до Польщі: чи стане Україна наступноюНапередодні повідомлялось, що військові Білорусі намагалися зламати тимчасове загородження на кордоні з Польщею, зносили колючий дріт машиною та засліплювали польських прикордонників лазерними променями й стробоскопами.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні. Європейський Союз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Ситуація стає дедалі небезпечнішою для людей, оскільки температура в прикордонному регіоні знижується з наближенням зими. Так, 13 листопада поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського мігранта неподалік кордону з Білоруссю. Причини його смерті не уточнювалися.

Нагадаємо, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Лариса Бекета