Скибіцький заявив, що тільки тому Путін все ще живий.

За здоров'ям президента Російської Федерації Володимира Путіна стежать найкращі західні лікарі.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький в інтерв'ю Delfi. У нього спитали, чи може українська розвідка підтвердити чутки, що Путін ось-ось помре. Так, генерал армії України, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж ще у нульові роки заявляв, що Володимир Путін серйозно хворий.

"На жаль, Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - відповів Скибіцький.

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Здоров'я Путіна: що відомо

Ще в листопаді 2022 року Ольга Курносова помітила у Путіна підозрілий кашель і звернула увагу на пластир на його руці диктатора. Водночас російський політолог і оглядач Валерій Соловей заявив, що стан здоров'я кремлівського диктатора Володимира Путіна "різко погіршується", що він страждає на ряд критичних захворювань.

В ГУР впевнені, що Путін хворий на рак. На початку січня Буданов висловив надію на швидку смерть кремлівського диктатора ще до закінчення війни.

Після того, як Путін відвідав різдвяну службу і стояв у соборі "в гордій самоті", росіяни в мережі влаштували справжні дискусії. Вони сперечаються з приводу того, чи справжній Путін, чи не хворіє на щось їхній президент і куди поділася масовка.

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