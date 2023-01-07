Раніше Путіна весь час супроводжували у храмах велика кількість співробітників спецслужб і діти.

Російський президент Володимир Путін показався на різдвяній службі в одному з храмів РПЦ. Російських громадян злегка здивувало, що бункерний диктатор традиційно не оточив себе дітьми і співробітниками ФСО.

Пропагандисти відзняли буквально кілька кадрів, як Путін ставить свічку і молиться всередині храму, але в цьому році главу Кремля ніхто не супроводжував.

У мережі вже влаштували справжні дискусії з приводу того, чи справжній Путін, чи не хворіє на щось їхній президент і куди поділася масовка.

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"Останнє Різдво чорта"; "Треба було на троні сидіти"; "Чуваку взагалі по*уй, стоїть, губу кусає"; "Нехай не йде, йому невдовзі повертатися у це ж місце"; "Наче під спідами", - коментують росіяни.

А деякі користувачі запідозрили, що відео відзняли кілька тижнів тому: "Насилу віриться, що він сьогодні там в реальному часі".

Путін - об'єкт для злих жартів

З часом образ плейбоя, якого з Путіна хотіли виліпити колись кремлівські пропагандисти, перетворився на образ дивакуватого і противного діда.

Знамениту серію фото напівголого Путіна на коні раніше висміяли навіть лідери G7.

Останнім часом Путін все частіше скасовує публічні зустрічі і ховається, за твердженням російських опозиціонерів, у спеціально облаштованому бункері, причиною чого могли бути поразки його армії в Україні.

На публіці Путіна завжди супроводжують співробітники Федеральної служби охорони, хоча росТБ видає їх за реальних "простих росіян".

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