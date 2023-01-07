Російський президент Володимир Путін показався на різдвяній службі в одному з храмів РПЦ. Російських громадян злегка здивувало, що бункерний диктатор традиційно не оточив себе дітьми і співробітниками ФСО.
Пропагандисти відзняли буквально кілька кадрів, як Путін ставить свічку і молиться всередині храму, але в цьому році главу Кремля ніхто не супроводжував.
У мережі вже влаштували справжні дискусії з приводу того, чи справжній Путін, чи не хворіє на щось їхній президент і куди поділася масовка.
"Останнє Різдво чорта"; "Треба було на троні сидіти"; "Чуваку взагалі по*уй, стоїть, губу кусає"; "Нехай не йде, йому невдовзі повертатися у це ж місце"; "Наче під спідами", - коментують росіяни.
А деякі користувачі запідозрили, що відео відзняли кілька тижнів тому: "Насилу віриться, що він сьогодні там в реальному часі".
Путін - об'єкт для злих жартів
З часом образ плейбоя, якого з Путіна хотіли виліпити колись кремлівські пропагандисти, перетворився на образ дивакуватого і противного діда.
Знамениту серію фото напівголого Путіна на коні раніше висміяли навіть лідери G7.
Останнім часом Путін все частіше скасовує публічні зустрічі і ховається, за твердженням російських опозиціонерів, у спеціально облаштованому бункері, причиною чого могли бути поразки його армії в Україні.
На публіці Путіна завжди супроводжують співробітники Федеральної служби охорони, хоча росТБ видає їх за реальних "простих росіян".