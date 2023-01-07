Путін приїхав до храму без свого ескорту / скріншот

Російський президент Володимир Путін показався на різдвяній службі в одному з храмів РПЦ. Російських громадян злегка здивувало, що бункерний диктатор традиційно не оточив себе дітьми і співробітниками ФСО.

Пропагандисти відзняли буквально кілька кадрів, як Путін ставить свічку і молиться всередині храму, але в цьому році главу Кремля ніхто не супроводжував.

У мережі вже влаштували справжні дискусії з приводу того, чи справжній Путін, чи не хворіє на щось їхній президент і куди поділася масовка.

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"Останнє Різдво чорта"; "Треба було на троні сидіти"; "Чуваку взагалі по*уй, стоїть, губу кусає"; "Нехай не йде, йому невдовзі повертатися у це ж місце"; "Наче під спідами", - коментують росіяни.

А деякі користувачі запідозрили, що відео відзняли кілька тижнів тому: "Насилу віриться, що він сьогодні там в реальному часі".

Фото Коментарі до Путіна 07 січня 2023
Фото Коментарі до Путіна 07 січня 2023
Фото Коментарі до Путіна 07 січня 2023
Фото Коментарі до Путіна 07 січня 2023
Фото Коментарі до Путіна 07 січня 2023

Путін - об'єкт для злих жартів

З часом образ плейбоя, якого з Путіна хотіли виліпити колись кремлівські пропагандисти, перетворився на образ дивакуватого і противного діда.

Знамениту серію фото напівголого Путіна на коні раніше висміяли навіть лідери G7.

Останнім часом Путін все частіше скасовує публічні зустрічі і ховається, за твердженням російських опозиціонерів, у спеціально облаштованому бункері, причиною чого могли бути поразки його армії в Україні.

На публіці Путіна завжди супроводжують співробітники Федеральної служби охорони, хоча росТБ видає їх за реальних "простих росіян".

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