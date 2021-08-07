Жінка закрила дитину у квартирі, а сама вирушила святкувати день народження. Дівчинка померла.

У Британії суд виніс вирок матері, яка покинула 1,5-річну доньку одну вмирати від голоду. Жінка зачинила дитину у квартирі, а сама вирушила на шестиденне святкування свого 18-річчя.

Як повідомляє BBC, уже 19-річна Верфі Куді зізналася у ненавмисному вбивстві дочки, 20-місячної Асії Куді. У грудні 2019-го жінка зачинила дитину у своїй квартирі в місті Брайтон, а сама вирушила святкувати день народження.

Мати кинула дочку одну на 5 днів 21 годину і 58 хвилин. За інформацією суду, вона встигла побувати у Лондоні та Ковентрі й розважалася як "безтурботний підліток".

Повернувшись додому, дівчина зателефонувала до екстреної служби та сказала, що її дитина не прокидається. Бригада медиків, яка приїхала за викликом, виявила, що дівчинка не дихає. У лікарні лікарі констатували смерть.

Читайте такожУ Дніпрі 4-річний хлопчик впав у фонтан: дитина померла в лікарні (відео)Розтин показав, що причиною смерті стали голод і грип. Окрім того, у маляти виявили ознаки зневоднення і сильний висип від підгузків.

Поліцейським дівчина спочатку заявляла, що весь час була зі своєю дитиною у квартирі, а також брала дочку з собою у Лондон. Однак відео з камер спостереження і смартфонів, зняті під час її перебування далеко від дому, довели зворотне.

Суд призначив матері 9 років тюремного ув'язнення.

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Автор: Катерина Комолова