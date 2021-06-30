Зараз дітям по 6 та 9 років. Жінок затримали.

Столична поліція викрила двох жінок, які розбещували своїх малолітніх дочок, виготовляли за їх участю дитячу порнографію та розповсюджували її для отримання прибутків.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє не пов’язаних між собою жінок упродовж 3-4 років організовували фото- та відеозйомки своїх дітей 6 та 9 років з метою виготовлення матеріалів, що містять зображення відвертої сексуальної поведінки та є дитячою порнографією.

Надалі вони збували порнографічну продукцію через інтернет невстановленим особам, за що отримували прибуток. За один матеріал жінки отримували до 2 тис. грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп’ютерах виявлено фото та відео за участю малолітніх дівчаток. Наразі жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Обом жінкам повідомлено про підозри в розбещенні їх дітей і створенні порнопродукції з метою отримання прибутків (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 301 КК України у редакції від 20.01.2010 року).

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Автор: Інна Андаліцька