Касим-Жомарт Токаєв повідомив Шарлю Мішелю останні відомості про ситуацію в Казахстані.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

У розмові він підкреслив, що "керівництво країни вжило термінових заходів для відновлення порядку перед обличчям атаки на її державність".

"Продуктивна розмова з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем сьогодні", - написав Токаєв.

Також він повідомив Мішелю останні відомості про ситуацію в Казахстані.

За його словами, у протестах брали участь "закордонні бойовики". Докази він обіцяв надати пізніше, бо тіла вбитих "бойовиків" вкрали.

Токаєв заявив, що нібито бойовики з Афганістану, Цетральноазіатських країн і з Близького Сходу брали участь в "агресії проти Казахстану", пише ORDA.

У прес-службі президента повідомили, що збиток від заворушень може скласти близько 2-3 млрд доларів.

Протести в Казахстані: що відомо

2 січня в Казахстані через істотне подорожчання газу для авто почалися акції протесту. Пізніше протест став загальнонаціональним.

Протестувальники висунули низку вимог, зокрема, хотіли відставки Касима-Жомарта Токаєва та уряду й запровадження демократичних змін. ЗМІ писали, що правоохоронці застосували силу до протестувальників.

Уряд Казахстану 5 січня пішов у відставку.

Після цього в країні ситуація стала ще більш "гарячою" – між протестувальниками й силовиками почалися серйозні зіткнення, було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

"Найкраще" було в Алмати – були захоплені аеропорт і низька адмінбудівель. У місті в ніч на 6 січня почалися грабежі. Для встановлення порядку розпочалася "антитерористична операція", місто зачищали від протестувальників.

Потім глава держави попросивши країн-учасниць ОДКБ допомогти навести лад у країні. Своїх військових до Казахстану вже відправили Росія, Білорусь і Вірменія.

Токаєв також дозволив стріляти в протестувальників без попередження.

За офіційними даними, з початку протестів у Казахстані загинули 164 людини, зокрема, двоє дітей, а затримані – 7 939 осіб.

У МЗС України повідомляли, що серед загиблих чи затриманих у Казахстані немає наших земляків.