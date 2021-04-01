У Пентагоні стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Пентагону відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу для журналістів.

Відповідаючи на запитання, чому Європейське командування армії США підвищило рівень бойової готовності до максимального Кірбі заявив, що відомство стурбоване ескалацією російської агресії на сході України.

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, включаючи порушення режиму припинення вогню в липні 2020 року, загибель чотирьох і поранення ще двох українських військових 26 березня", - сказав Кірбі.

За його словами, дестабілізаційні дії Росії підривають наміри щодо деескалації, які були досягнуті завдяки угоді за посередництва ОБСЄ ще в липні минулого року.

"Крім того, нам відомі повідомлення українських військових про пересування російських військ на кордонах України", - зазначив представник Пентагону.

Кірбі також сказав, що США обговорюють із союзниками по НАТО побоювання з приводу зростання напруженості й порушень режиму припинення вогню, а також регіональної напруженості.

Прес-секретар Пентагону нагадав, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше в понеділок спілкувався з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. "Салліван підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України перед обличчям триваючої агресії з боку Росії", - підкреслив Кірбі.

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Відповідаючи на запитання, чи є занепокоєння з приводу підготовки Росії до нового вторгнення в Україну Кірбі зазначив: "Очевидно, ми не хочемо більше бачити порушень на території України. Але я не збираюся обговорювати розвідку".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

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Автор: Олександр Топчій