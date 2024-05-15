Державний секретар США запевнив Україну, що уряд Байдена активно над цим працює.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що США інтенсивно працюють над забезпеченням України додатковими батареями зенітно-ракетних комплексів Patriot та іншими засобами протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Як відомо, напередодні чиновник вразив столицю грою на гітарі в одному з київських барів.

Вже сьогодні він коментував нагальні питання захисту неба України - передачу Patriot. Як сказав Блінкен щодо відповідного заклику Зеленського:

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"Щодо батарей "Петріотів", як я сказав, ми інтенсивно зосереджені на "Петріотах" та інших видах протиповітряної оборони. І забезпечуємо те, аби знайти їх, доставити в Україну. Звісно, що Харків - це один з невідкладних пріоритетів", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що питання ППО обговорюється детально.

Своєю чергою, як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, сьогодні на зустрічі з Блінкеном вони "предметно пройшлися буквально по кожній системі, яка є на горизонті, і яку можна привезти в Україну".

За словами Кулеби, держсекретар працює з кожною відповідною країною і докладає великих зусиль.

"Ви пам'ятаєте, що загалом нам терміново потрібно 7 батарей, а з них - дві батареї буквально вже потрібні на вчора для захисту Харківщини. Місто Харків та вся Харківщина - це зараз точка наших зусиль, щоб зробити життя харків'ян безпечнішим, щоб втримати позиції на Харківщині під тиском росіян. Можливості передати нам ці "Петріоти" є. Ми всі над цим наполегливо працюємо, щоб це сталося якомога швидше. Я радий, що ми поступово наближаємося до цієї мети, але треба це робити ще швидше", - наголосив Кулеба.

Блінкен впевнений - час на боці українців

Зазначимо, що під час візиту до Києва Ентоні Блінкен виступив з промовою у Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського. На трибуні відомого вишу він оголосив, що Путін помиляється, якщо думає, що час у війні на боці Росії.

За словами Блінкена, Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років. Як він підкреслив: "Путін помиляється. Час на боці України".

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