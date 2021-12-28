Українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, підтримують постійний діалог з владою Грузії та адвокатами Саакашвілі.

Вчорашні намагання перевезти з колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб.

По це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗеленський розповів про прохання щодо СаакашвіліЗгідно з повідомленням, українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, підтримують постійний діалог з владою Грузії та адвокатами Саакашвілі. Консул Посольства України в Грузії завтра буде допущений до нього.

Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження.

МЗС повідомило також, що продовжує працювати над його поверненням до України з гуманітарних міркувань для лікування і реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до шести років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити. В цей час він перебуває у військовому госпіталі в Горі.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.

Вас також можуть зацікавити новини: