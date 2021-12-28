Єлизавета Ясько зазначила, що політика хотіли перевести назад у в'язницю.

Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який знову відмовився від лікування, хотіли перевести з лікарні назад до в'язниці. Політику на тлі переведення стало зле, й він знепритомнів.

Про це розповіла народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько у Facebook.

"Попри дуже слабкий стан здоров'я, сьогодні (27 Грудня, - ред.) прийшли до Саакашвілі, наскільки я розумію, представники в'язниці і сказали, що будуть зараз переводити його у в'язницю з лікарні. Хоча його стан - я була у нього два дні - він дуже слабкий, не може стояти на ногах, дуже багато дуже поганих симптомів, він не поліпшується", – розповіла Ясько.

За її словами, Саакашвілі був проти переведення і йому навіть стало погано.

Читайте такожУ РФ заявили, що питання вступу України в НАТО для Москви таке ж важливе, як і для Києва"Він сказав, що це незаконно, він повинен перебувати в лікарні і це провокація. Після цього, наскільки мені відомо, йому стало погано, він втратив свідомість. Чи надавалася йому медична допомога, ніхто не знає", – заявила кохана Саакашвілі.

Нардеп впевнена, що політика необхідно перевести в іншу лікарню

"Так тривати більше не може. Ми зобов'язані у співпраці з різними сторонами домогтися переведення його на реабілітацію в іншу країну. Це питання - питання життя та смерті Міхеїла Саакашвілі. На жаль, в Грузії його безпека залишається під питанням", - підсумувала Ясько.

Арешт Саакашвілі в Грузії: що відомо

Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Читайте також"Все гірше, ніж очікували": британці через рік після BrexitДепутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

20 листопада Саакашвілі перевели з тюремної лікарні у військовий госпіталь.

Згодом у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі синдром посттравматичного стресового розладу. У пенітенціарній установі йому давали психотропні препарати.

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