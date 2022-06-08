Він зазначив, що напад РФ на Україну більш чітко виявив, що у країн-членів Альянсу немає єдності щодо України.

Війна Росії проти України виявила, що єдність НАТО щодо України дає тріщини, і тому Альянс потребує капітального реформування.

Про це пише позаштатний науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас в foreignpolicy.

Автор зазначив, що менше трьох років тому президент Франції Еммануель Макрон поставив знаменитий діагноз "смерть мозку НАТО". У той час його точка зору була справедливою: відсутність у Європи стратегічного мислення в поєднанні з непередбачуваністю політики США при президенті Трампі створювала серйозні проблеми для альянсу вперше з часів холодної війни.

Зараз заговорили про відродження НАТО, оскільки війна Росії проти України надала нової актуальності основній місії блоку з територіальної оборони. Лукас зазначив, що члени НАТО, знайшли нову єдність цілей, постачаючи Україні зброю і переоцінюючи загрозу з боку Росії, збільшуючи оборонні бюджети і зміцнюючи безпеку східного кордону Альянсу.

А всього 14 років тому надсекретному органу з оцінки загроз Альянсу, MC 161, його політичне керівництво прямо заборонило навіть розглядати будь-яку військову небезпеку з боку Росії в своїх сценаріях. При цьому тиск виходив не тільки від відомих прихильників Росії, таких як Німеччина, але і від США. Кремль, відповідно до загальноприйнятої думки, був партнером, а не ворогом.

В результаті такої політики, найбільш вразливі члени НАТО - Польща і балтійські держави Естонія, Латвія і Литва - залишилися союзниками другого сорту. Вони були в блоці, але тільки на папері. На їх території не було значних зовнішніх сил, і альянс категорично утримувався від складання планів на випадок непередбачених обставин, щоб зміцнити або навіть захистити їх у разі нападу. Польща зажадала таких планів, і їй сказали, що вони можуть бути складені для захисту країни від нападу Білорусі, але не Росії.

Однак після першого нападу Росії на Україну в 2014 році плани і дії НАТО стали більш серйозними. У трьох балтійських країнах були дислоковані сили чисельністю 1000 осіб, а в Польщі - більші сили США. З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому ця присутність різко зросла. Більш того, у двері Альянсу постукали дві найпередовіші невеликі військові держави Європи, Фінляндія і Швеція. Якщо заперечення Туреччини вдасться згладити, вони стануть членами до кінця року. Це докорінно змінить військову географію Північно-Східної Європи.

Однак автор зазначив, що незважаючи на єдність цілей з початку розв'язаної Росією війни, НАТО все одно виглядає не в своїй формі і застарілим. В першу чергу автор звернув увагу на політичні розбіжності серед країн-членів Альянсу.

"Туреччина під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана - напівавторитарна держава, яка заграє з Росією і обурена тим, що вважає європейським втручанням у права людини. Угорщина під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана йде іншим, але низхідним шляхом, об'єднуючи багатство і владу в нову систему внутрішнього контролю і підриваючи спроби США і Європи чинити тиск на Росію і Китай. Безжальне позерство Макрона і повільність канцлера Німеччини Олафа Шольца створюють постійні перешкоди і відволікаючі фактори", - зазначив Лукас.

Експерт зазначив, що Макрон і Шольц роз'їдають процес прийняття рішень своїми слабкостями, таким чином, ставлячи під велике питання надійність і згуртованість Альянсу. Він зазначив, що у разі провокації з боку РФ деякі з 30 країн-членів НАТО воліли б жорстку відповідь, інші побоювалися б ескалації і хотіли б діалогу, треті сприймуть двозначність як зручний привід, щоб нічого не робити. Саме ця розрізнена позиція і викликає питання - чи зможе НАТО прийняти швидке і жорстке рішення про те, як реагувати?

"Швидше за все, деякі з них будуть закликати до дипломатії і компромісу. Ті, хто дійсно зіткнувся з можливістю нападу, були б войовничіші, вважаючи за краще гостру військову конфронтацію. "Ні п'яді, ні душі", - сказав на умовах анонімності високопоставлений військовий діяч з однієї з балтійських країн. - "Ми бачили, що вони зробили в Україні"", - підсумував автор статті.

Як повідомляв УНІАН, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії і в тому, що не надало Україні та Грузії Плану дій щодо членства в НАТО у 2008 році.

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