У МЗС країни закликали окупантів негайно припинити війну в Україні.

Латвія прийняла рішення з 19 вересня обмежити в'їзд росіян з шенгенськими візами з міркувань безпеки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в Twitter.

За його словами, це пов'язано з повномасштабною війною Росії проти України. Він закликав окупантів покинути українську територію.

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"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни", — написав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро і збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться при оформленні візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гманітарні візи, тоді як заявки на туристичні візи будуть розглядатися в останню чергу.

Водночас країни Балтії і Польща прийняли рішення закрити в'їзд російським туристам.

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