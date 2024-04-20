За словами лідера правлячої партії, якщо Грузії схвалять заявку на вступ до ЄС, документ можна буде "легко" анулювати.

Парламент Грузії відмовиться від ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" в разі, якщо країна отримає пропозицію вступити до Європейського Союзу. Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Грузія Online".

За словами політика, сьогодні країна не готова стати членом ЄС, оскільки "немає консенсусу" і на це потрібен час.

"І ЄС не готовий до розширення. І ці наступні кроки залежать від багатьох речей, багатьох чинників. Я хочу вам дуже просто сказати, якщо до того моменту, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, цей закон можна дуже легко скасувати, переглянути, змінити, прийняти новий, тож не хвилюйтеся, все дуже добре", - сказав Гарібашвілі.

При цьому, на його думку, ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" необхідне - попри критику з боку західних країн.

"Сказав представник якоїсь країни, потім представник Європи, Америки, але друзі, так ми не зможемо розвиватися, рухатися уперед. Ми повинні робити те, що потрібно Грузії, і те, що потрібно грузинському народу. Сьогодні грузинському народу потрібні мир, стабільність та розвиток. Країні не потрібна війна та руйнація", - підкреслив Гарібашвілі.

Ухвалення у Грузії "закону про іноагентів"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" захистить їх від "українізацїі".

За його словами, документ також спрямований на зміцнення суверенітету Грузії та забезпечення стабільного розвитку країни, що є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз.

Також УНІАН повідомляв, що у Грузії партія влади "протягує" проросійський "закон про іноагентів". При цьому грузини відстоюють країну від повзучого наступу РФ - багатотисячний протест у ніч проти 18 квітня не ризикнули розганяти силовики.

Вас також можуть зацікавити новини: