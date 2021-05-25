Раніше Єрмак стверджував, що сторони розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі / фото УНІАН
Чергова зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" запланована на 26 травня в режимі відеоконференції.
Читайте такожЗустріч Путіна і Байдена відбудеться у Женеві – офіційноПро це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в російській делегації.
Що передувало
- Останнього разу політрадники лідерів країн - учасниць "нормандського формату" зустрічалися у форматі відеоконференції 19 квітня.
- Після зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що радники лідерів країн «нормандської четвірки» домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.
- Раніше керівник ОП заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і очікують його узгодження з боку РФ.
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