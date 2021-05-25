Останнього разу радники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції спілкувалися по відеозв'язку 19 квітня.

Чергова зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" запланована на 26 травня в режимі відеоконференції.

Читайте такожЗустріч Путіна і Байдена відбудеться у Женеві – офіційноПро це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в російській делегації.

Що передувало

Останнього разу політрадники лідерів країн - учасниць "нормандського формату" зустрічалися у форматі відеоконференції 19 квітня.

Після зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що радники лідерів країн «нормандської четвірки» домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

Раніше керівник ОП заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і очікують його узгодження з боку РФ.

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Автор: Тамара Отовська