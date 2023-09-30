Організатори заявили, що війни не стосуються окремих людей і населення країн.

Група німецьких школярів побувала в Москві в межах міжнародної програми обміну учнями. Це сталося в лютому поточного року, тобто через майже рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише Bild.

За даними німецьких журналістів, 18 старшокласників з Ерфурта і Веймара провели в Росії два тижні. Оскільки прямого авіасполучення між країнами немає, спершу школярів привезли автобусом до Калінінграда, а вже звідти вони літаком вирушили до Москви. Підлітків поселили в сім'ях москвичів, їх возили на екскурсії, в тому числі показували Кремль.

"Під час екскурсій ми як німецько-російська група були дуже помітні, так як зараз в Москві практично немає людей із Західної Європи. Нас кілька разів запитували, хто ми і чому ми тут, і завжди з великою радістю і полегшенням сприймали те, що, незважаючи на всі негаразди, ми шукаємо і реалізуємо обмін між людьми. Після розмов з перехожими, які цікавилися програмою обміну, а також в московській школі і навіть з таксистами нам стало ясно: широко обговорювані конфлікти стосуються глобальної політики, але ніяк не окремих людей і населення країн. Здається правильним, що ми вирушили в цю подорож саме зараз!" - заявили журналістам в НУО "Німецько-російський форум".

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Повідомляється, що в межах цієї ж програми обміну в квітні 2024 року вже група російських школярів має відвідати Німеччину.

Німеччина скоротила підтримку українських біженців

Як писав УНІАН, у 2024 році Німеччина планує вдвічі скоротити витрати на прийом та інтеграцію біженців. Уряд повідомив владу регіонів, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році замість 3,75 мільярда в поточному.

На цьому тлі стало відомо, що більше третини українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, розглядають можливість повернутися на батьківщину у близькій або далекій перспективі.

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