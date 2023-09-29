Путін вперше не виступатиме.

Сьогодні на Красній площі проведуть мітинг-концерт, приурочений до річниці російської анексії українських територій.

У Кремлі заявили, що Путін не збирається його відвідувати, повідомляють пропагандисти з "РИА Новости". "Ні, в планах президента цього немає", - сказав прес-секратар Дмитро Пєсков.

Тим часом в мережі публікую фото і відео підготовки до концерту під гаслом "Одна країна, одна сім'я, одна Росія". На них можна побачити натовпи росіян з прапорами країни-агресора. На площі встановлені металодетектори, територія обгороджена парканами. Також на місці багато співробітників Росгвардіі.

Спроба анексії українських територій: що відомо

Нагадаємо, минулої осені Москва провела на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей псевдореферендуми про вихід зі складу України та приєднання до Росії.

Вже 30 вересня Путін оголосив, що їх "приєднують" до Росії, а місцеві жителі "стають російськими громадянами назавжди".

З початку повномасштабного вторгнення РФ російська влада провела вже три подібних концерти на підтримку війни. Перший відбувся 18 березня в "Лужниках", другий - 30 вересня минулого року на Красній площі і третій - 22 лютого цього року. Російський диктатор виступав на всіх цих концертах.

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