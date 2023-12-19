Тільки приблизно третина опитаних вважають, що Вашингтон робить занадто багато.

Число американців, які підтримують надання військової допомоги Україні, збільшилося. Понад третина опитаних вважають, що Вашингтон повинен зробити для Києва більше.

FOX News провів опитування про те, яку роль США повинні грати у війнах в Україні та Ізраїлі.

Так, 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від Російської Федерації, 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній, а 30% - робити потрібно менше.

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Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів. При цьому демократи (+13) та республіканці (+7) вважають, що Києву потрібна додаткова допомога.

Що стосується Ізраїля, то більшість в 61% підтримує Ізраїль, але це менше 66% в листопаді та 68% в жовтні. Тобто число прихильників Єрусалиму поступово знижується.

Допомога США для України - останні новини

Республіканці у Сенаті заблокували законопроект про допомогу на суму 110,5 мільярда доларів, 61 мільярд з яких для України. Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання допомоги для України вирішуватиметься вже наступного року.

При цьому Вашигтон продовжує відправляти зброю Києву. У Пентагоні заявили, що завищили вартість зброї, яку вже відправили, завдяки чому з'явився резерв у розмірі 4,4 мільярда доларів.

18 грудня видання The Wall Street Journal повідомило, що учасники переговорів у Сенаті не змогли досягти домовленості щодо рамкових заходів з безпеки кордонів, які республіканці вимагали в якості умови виділення нового фінансування для України. Тепер шанси на голосування до Різдва скоротилися.

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