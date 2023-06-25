Пост "Фонтанки" з фотографіями паспортів, зброї і золотих злитків з пітерського офісу ПВК "Вагнер" пропав з сайту.

Російське видання "Фонтанка" розповіло про злитки золота і фальшиві паспорти, знайдені під час обшуку в офісі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, але пізніше повідомлення про це зникли з сайту і з телеграм-каналу видання.

"Фонтанка" опублікувало опис і фотографії знахідок, зроблених під час обшуку в готелі "Трезіні" в Санкт-Петербурзі - він вважається офісом Євгена Пригожина. Зокрема, силовики знайшли кілька паспортів з фотографією власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина на різні імена (Дмитро Гейлер, Олег Семенов і Дмитро Бобров), пачки доларів, зброю, п'ять кілограмів золота в злитках і п'ять брикетів невідомого білого порошку по кілограму кожен.

Пізніше пост про знахідки зник з телеграм-каналу "Фонтанки", але інформація залишалася на сайті видання. Однак зараз згадки обшуків в "Трезіні" немає ні в текстовій трансляції, ні на окремій сторінці, на яку раніше посилалися ЗМІ.

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Обшуки в Санкт-Петербурзі в офісі Пригожина - деталі

У російському Санкт-Петербурзі біля офісу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виявили мікроавтобус "Газель", повністю набитий коробками з грошима.

Автомобіль був припаркований у дворі готелю "Трезіні", і місцеві силовики вирішили перевірити його на предмет вибухонебезпечних речовин. Однак всередині виявилися офісні коробки, наповнені пачками російських рублів, швидше за все номіналом по 5 тисяч.

Євген Пригожин підтвердив, що гроші належать його ПВК "Вагнер", але зазначив, що крім однієї "Газелі" там ще повинно було бути "два бусика".

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