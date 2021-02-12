Банда використовувала Instagram, щоб шпигувати за своїми жертвами, реконструюючи їх пересування, заглядаючи в їхні будинки і визначаючи тип вікон, які у них були.

У Мілані поліція заарештувала банду на прізвисько "злодії-акробати". Їх прізвисько натякає на вміння дертися по стінах будівель.

Читайте такожВ Японії з'явиться міністр з питань самотностіЗлочинці стежили за пересуваннями знаменитостей і впливових осіб в Instagram, перш ніж зламувати і грабувати їхні будинки, пише The Guardian.

Серед жертв був футболіст "Інтера" Ахраф Хакімі, телеведуча Дилетта Леотта і впливова особистість Елеонора Інкардона.

Повідомляється, що банда використовувала Instagram, щоб шпигувати за своїми жертвами, реконструюючи їх пересування, заглядаючи в їхні будинки і визначаючи тип вікон, які у них були.

Чоловіки у віці від 17 до 44 років повинні були елегантно одягатися, щоб не виділятися в дорогих кварталах.

На відеозаписі однієї крадіжки з камер відеоспостереження видно, як член банди стежить за тим, як інший підіймається на будівлю і входить у вікно квартири на першому поверсі. Потім злодій відкриває передні двері будинку двом іншим спільникам. Разом вони складають награбоване у валізу, що належить жертві, і збігають.

Поліція повідомила, що серія крадіжок почалася в червні минулого року, коли з будинку Леотти було вкрадено товарів на суму 150 000 євро, включаючи ювелірні вироби, дизайнерські сумки і годинник Rolex.

Банда також підозрюється в причетності до пограбування будинку, що належить Хакімі, крадіжці дев'яти дизайнерських сумок і предметів одягу з будинку Інкардона. Поліції вдалося повернути більшу частину вкраденого.

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Автор: Людмила Жерновська