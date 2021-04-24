Надії на порятунок екіпажу з 53 осіб тануть: офіційні особи заявляють, що запас кисню у них повинен був закінчитися сьогодні вранці.

Індонезійський підводний човен KRI Nanggala-402 знайдений на дні Балійського моря, на глибині близько 850 метрів. Сам підводний човен розрахований на глибину до 500 метрів.

Читайте такожВ Індії зник військовий підводний човен: кисень на борту незабаром може закінчитисяПро це повідомив начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно, передає Reuters. За його словами, індонезійські пошуковики виявили уламки зниклого підводного човна в Балійському морі в середу. Він розповів, що рятувальники знайшли деталі торпедного апарату, ємність для змащення перископа і молитовні килимки.

Надії на порятунок екіпажу з 53 осіб тануть: офіційні особи заявляють, що запас кисню у них повинен був закінчитися сьогодні вранці.

Індонезійський підводний човен зник під час навчань 21 квітня. KRI Nanggala - 402 сконструйований в Німеччині в 1981 році, в 2011-му його модернізували. Цей підводний човен - один з п'яти, що стоять на озброєнні ВМС Індонезії.

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Автор: Ірина Погоріла