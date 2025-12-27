Зеленський на зустрічі з Трампом хоче усунути ключові розбіжності щодо мирного плану, - WSJ

Москва все ще залишається головною перешкодою.

Президент України Володимир Зеленський планує на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Флориді врегулювати проблемні питання, що залишилися, щодо проєкту угоди про припинення повномасштабної війни з Росією.

Як пише The Wall Street Journal, Зеленський наполягав на зустрічі з Трампом для усунення розбіжностей щодо проєкту угоди з 20 пунктів та інших елементів мирного договору, які обговорюють між США та Україною. Зеленський також заявив, що в п'ятницю скоординує дії з європейськими союзниками для визначення формату їхньої участі у зустрічах зі США в неділю, додавши, що їхня участь у режимі онлайн цілком імовірна.

Основні проблемні питання

Проєкт угоди передбачає проведення в Україні референдуму щодо територіальних поступок, а також президентських виборів.

Відео дня

При цьому головним каменем спотикання є майбутнє решти 20% Донецької області, що залишилися під контролем України, статус Запорізької атомної електростанції, що перебуває нині під російською окупацією, і точні деталі гарантій безпеки, які Вашингтон надасть Україні.

Київ чинив опір передачі української території в Донецьку, посилаючись на обмеження, прописані в його конституції. США пропонують створити в цьому районі демілітаризовану "вільну економічну зону". Зі свого боку Зеленський заявив, що готовий розглянути цю ідею, якщо Росія також виведе свої війська з контрольованих нею частин Донецької області.

Зеленський також заявив, що Україна не отримала реакції Кремля на останню версію угоди, але планує повідомити про необхідність посилення тиску з боку США в разі, якщо Росія чинитиме опір конструктивній взаємодії.

Росія залишається головною перешкодою

Водночас, зазначає WSJ, поки що незрозуміло, чи прийме Росія угоду в тому вигляді, в якому вона була досягнута між Києвом і Вашингтоном:

"Одна з ключових цілей для України та її європейських союзників - переконати Трампа в тому, що реальною перешкодою для миру є президент Росії Володимир Путін, а не Зеленський".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков раніше заявив, що Кремль і США наблизилися до врегулювання конфлікту в Україні, але встановлювати будь-які терміни було б недоречно. Водночас він заявив, що план, який обговорюють між США і Росією, істотно відрізняється від плану, оприлюдненого Україною.

Візит Зеленського до США

Раніше в інтерв'ю Politico Трамп виявив байдужість до останньої ініціативи Зеленського і не поспішає схвалювати мирний план українського президента.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що в нього є", - заявив Трамп.

Водночас у коментарі NYPost Трамп заявив, що оптимістично налаштований на укладення мирної угоди під час візиту Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: