У той час як їхні батьки публічно виступають проти Заходу, їхні діти виростають у тих самих західних країнах.

Західні журналісти розповіли про дітей топ-чиновників Росії, які живуть у Євросоюзі та США.

Про це йдеться у розслідуванні CNN. Однією з перших сімей, проти якої Захід ввів санкції, є родина Дмитра Пєскова, заступника глави адміністрації президента РФ та спікера Володимира Путіна.

24-річна дочка Пєскова, Єлизавета, розповідає у соцмережах, що почувається "краще в європейському середовищі", назвав систему освіти Росії "справжнім пеклом".

Як повідомляється, у дитинстві Пєскова відвідувала Ecole des Roches під Парижем, де річне навчання становить приблизно четверту частину зарплати її батька, а позашкільна діяльність включає курси авіації.

Пєскова продовжила свою паризьку освіту, стажуючись у Louis Vuitton та отримавши ступінь з маркетингу у французькій бізнес-школі. Вона навіть проходила стажування в Європарламенті.

За даними Фонду боротьби з корупцією, Пєскова та її мати придбали у 2016 році квартиру площею 180 квадратних метрів за майже 2 мільйони доларів в одному з найдорожчих кварталів Парижа.

Пєскова назвала санкції проти себе "абсолютно несправедливими та необґрунтованими" і сказала, що вона засмучена, оскільки обмеження не дозволяють їй подорожувати.

Її зведений брат - Мікола Чоулз, старший син Пєскова, який виріс в Англії, – подорожував світом на приватних літаках, володів першокласною нерухомістю в Москві та їздив по місту зі своїм парком розкішних автівок.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, який у 2017 році закликав до "постзахідного" світового порядку, відправив дочку в престижні університети Лондона та Нью-Йорка.

Згідно з нещодавно введеними проти неї санкціями, Поліна Ковальова, яку уряд Великобританії називає "падчеркою Лаврова", хоча він офіційно не одружений з її матір'ю, володіє квартирою вартістю 5,8 мільйонів доларів в одному з найдорожчих районів Лондона.

Фонд боротьби з корупцією повідомив, що Ковальова купила квартиру в Кенсінгтоні, коли їй був 21 рік.

Набагато менш помітна дочка Лаврова, Катерина Винокурова, якій зараз 39 років, навчалася в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, де прожила 17 років, перш ніж отримати ступінь магістра Лондонської школи економіки. І Ковальова, і Винокурова нещодавно потрапили під санкції Великобританії.

Сам Путін не є винятком, зазначає видання. Одна з його передбачуваних партнерів, який нібито народила йому дочку, стала власницею квартири в Монако вартістю 4,1 мільйона доларів через кілька тижнів після народження дитини, згідно з розслідуванням російського незалежного ЗМІ "Проект", заснованого на так званих "документах Пандори".

Як повідомляється, його старша дочка Марія вийшла заміж за нідерландського бізнесмена. Кажуть, що пара жила в квартирі за 3,3 мільйона доларів у Нідерландах.

Вілла з 8 спальнями у Біарріці, Франція, пов’язана з його молодшою ​​донькою Катериною – багатомільйонний особняк був куплений її колишнім чоловіком Кирилом Шамаловим у давнього друга Путіна та мільярдера Геннадія Тимченка.

Обидві жінки, яких ЗМІ називають "доньками Путіна", потрапили під санкції Великобританії та США. Ходять чутки, що у Путіна більше дітей поза шлюбом і усі вони нібито жили в західних країнах. Кремль завжди спростовував ці повідомлення.

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