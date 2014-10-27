Під час польового виходу курсанти-десантники використали досвід учасників АТО

Упродовж трьох днів вдень та вночі майбутні офіцери в складних погодних умовах виконували завдання із захоплення й знищення об’єктів в тилу умовного противника.

Як розповів начальник кафедри тактики навчального закладу полковник Вадим Клименко, особовий склад зранку підняли по тривозі. Потім відповідно до тактичної обстановки, курсанти здійснили висування у визначений район зосередження, де було проведено бойове злагодження підрозділів, доукомплектування боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а також виконано низку інших необхідних заходів щодо підготовки до десантування та бою.

За його словами, всі ці заходи здійснювались із врахуванням досвіду ведення бойових дій в зоні проведення АТО. Зокрема, це стосується розташування особового складу й техніки на місцевості, а також маскування позицій з відповідним обладнанням укриттів та перекритих щілин для зниження ймовірності ураження живої сили мінометним та артилерійським вогнем противника.

По завершенню проведення необхідних інженерних робіт та зайняття кругової оборони зі встановленням секретів, парних патрульних та спостерігачів, на тактичному полі курсанти відпрацювали практичні питання з подолання замінованої та зараженої ділянки місцевості, спеціальної обробки, а також ознайомилися з «мінами-сюрпризами», які на сході країни використовують терористи у вигляді звичайних побутових та канцелярських предметів.

Поетапно рухаючись до кінцевої мети заняття, майбутні офіцери висунулися до району очікування та підготували макет місцевості. Згодом, курсанти, які під час заняття виконували обов’язки командирів взводів, встановили відповідні сигнали управління й оповіщення, а також організували взаємодію та віддали бойовий наказ на наступ.

Оцінюючи дії курсантів-десантників на цьому відповідальному етапі польового виходу, начальник кафедри тактики Військової академії полковник Вадим Клименко зазначив, що із завданнями вони впоралися на гідному рівні.

— На завершальному етапі заняття навчальні групи «крилатих піхотинців» діяли як єдине ціле та грамотно взаємодіяли одне з одним. Наприклад, в той час, коли одне відділення обійшло «противника» справа та з флангу знищувало його вогневі точки, два інших прикривали цей маневр. А всі разом успішно атакували та досягли головної мети — захоплення й знищення «ворожого» об’єкту, — наголосив полковник Вадим Клименко.

Кульмінацією триденного комплексного заняття стало умовне десантування парашутним способом, швидке та приховане висування на рубіж переходу в атаку бойовими двойками та тройками із подальшим захопленням контрольно-диспетчерського пункту аеродрому та стоянки з літаками чергової зміни умовного противника.

Своєю чергою, начальник факультету Високомобільних десантних військ та розвідки полковник Станіслав Чумак зауважив, що завдяки цьому заняттю його підлеглі набули таких важливих командирських знань, як управління парашутно-десантним взводом в наступі та вдосконалили власні навички при веденні бойових дій.

— Характерно, що комплексне заняття, в ході якого відпрацьовувались практичні питання з різних військових дисциплін проводилися на єдиному тактичному фоні та із врахуванням досвіду учасників АТО. Спостерігаючи за тим, як оцінювали обстановку, приймали рішення та злагоджено діяли мої підлеглі, в мене, як у керівника є впевненість в тому, що вони здатні перемогти не лише в умовному, а й справжньому бою, — підкреслив полковник Станіслав Чумак.