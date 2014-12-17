До Косово відправились 40 українських миротворців

Про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір, передає Еспресо.TV. За словами речника, протягом року особовий склад перевірятиме місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів, які залишилися після ведення бойових дій . До складу контингенту увійшли лише військовослужбовці, які брали участь в АТО на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що починаючи з 1992 року майже 6 тис. українських військових брали постійну участь у миротворчих операціях ООН (в тому числі Афганістані, Косово, Іраку, Лівані).

Протягом 2014 року міжнародні завдання з підтримання миру виконували близько тисячі українських миротворців.