До Косово відправились 40 українських миротворців
10:32, 17 грудня 2014Військо
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40 військовослужбовців сухопутних військ збройних сил України відбули у Косово для виконання завдань у складі багатонаціонального контингенту сил КFOR.
Украънськы миротворці відправились в Косово / www.epochtimes.com.ua
Про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір, передає Еспресо.TV. За словами речника, протягом року особовий склад перевірятиме місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів, які залишилися після ведення бойових дій . До складу контингенту увійшли лише військовослужбовці, які брали участь в АТО на Донбасі.
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Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що починаючи з 1992 року майже 6 тис. українських військових брали постійну участь у миротворчих операціях ООН (в тому числі Афганістані, Косово, Іраку, Лівані).
Протягом 2014 року міжнародні завдання з підтримання миру виконували близько тисячі українських миротворців.
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