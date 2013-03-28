На Львівщині пройшло заняття з впровадження нових методик у підготовці військовослужбовців

Цього року запроваджено нову систему бойової підготовки та вимоги до її організації, що передбачають нестандартні рішення та підходи у навчанні військовослужбовців. Зараз проходить етап колективної підготовки відділень, екіпажів бойових машин, тож ці тренування можна назвати показовими. Крім них свою майстерність демонстрували фахівці механізованих, танкових, артилерійських підрозділів, протиповітряної оборони, розвідники, – зазначив керівник заходу, командир 13-го армійського корпусу Сухопутних військ генерал-лейтенант Ігор Колесник.

Впродовж двох днів офіцери вивчали порядок та послідовність підготовки відділень, екіпажів, обслуг, напрацьовували єдиний алгоритм оцінки навченості підрозділів та єдині погляди щодо впровадження нових методик колективної підготовки в процес згуртування військових колективів.

Варто зазначити, що під час колективної підготовки значна увага приділяється психологічній підготовленості особового складу. За словами заступника 24-ї окремої механізованої бригади майора Дениса Сохацького, з цього року на кожному з етапів планування занять із бойової підготовки спільно з офіцерами виховних структур частини формулюється методичний задум на користь формування у воїнів стану захищеності психіки від різних загроз сучасного бою.

– Під час індивідуальної підготовки ми організовували навчання командирів підрозділів, начальників служб і родів військ прийомам, способам і засобам для здійснення психологічної підготовки в ході всіх занять із бойової підготовки. Постійно проводимо аналіз та оцінюємо рівень методичного забезпечення кожного заняття, що дає можливість сформувати у кожного військового фахівця необхідну підготовленість до ефективного виконання професійних функцій, фізичну витривалість і володіння навичками регулювання своїх психічних станів в умовах напруженості, а також навички командирів з управління психічними станами своїх підлеглих у ході виконання професійних дій, – розповів він.