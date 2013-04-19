У Севастополі проходить курс підготовки штурмових доглядових команд

Після занять на курсі «3000», де його учасники пройшли теоретичну підготовку, вони перейшли до занять курсу «5000» з виконанням практичних дій за участі швидкохідних катерів. А вже третій день штурмові доглядові команди займаються з вертольотом Ка-27 Сакської морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

Під час курсу «5000» під керівництвом досвідчених інструкторів тривають заняття з тактико-спеціальної, радіотехнічної, військово-медичної, вогневої та морської підготовки. Велика увага також приділяється вивченню англійської мови.

Особовий склад штурмових доглядових команд відпрацьовує порядок ведення радіопереговорів, огляду вантажних контейнерів та внутрішніх приміщень суден, вивчає правила безпеки при діях з вертольотом, способи ведення вогню, використання штурмових драбин, відпрацьовує прийоми рукопашного бою, вчиться наданню першої медичної допомоги та евакуації поранених тощо. Для практичних занять Центр використовує навчально-матеріальну базу Академії ВМС ім. П.С.Нахімова.

Окрім того, на цьому тижні у Навчально-тренувальному центрі морських операцій ВМС розпочався курс «1000», який проводиться для командних груп операцій морського перехоплення. У ньому беруть участь командири та старші помічники командирів кораблів, командири екіпажів палубних вертольотів, доглядові офіцери та їх помічники. Протягом курсу вони прослухають низку лекцій з відповідної тематики, а наприкінці складуть заліки.

Варто нагадати, що Навчально-тренувальний центр морських операцій ВМС розпочав роботу 2 квітня поточного року.

За словами заступника командувача Військово-Морських Сил ЗС України з бойової підготовки контр-адмірала Дениса Березовського, ця унікальна військова частина була створена з урахуванням перспектив нарощування співпраці нашої країни з Євросоюзом і НАТО в питаннях побудови глобальної системи безпеки на морі.

Головне його призначення – підготовка визначених національних підрозділів для спільних дій з підрозділами НАТО та Європейського Союзу у складі коаліційних сил з проведення операцій з морського перехоплення, у тому числі – з протидії піратству.

Як повідомлялося раніше, влітку цього року під час навчань «Сі бриз» фрегат «Гетьман Сагайдачний», палубний вертоліт Ка-27 і підрозділ спецназу пройдуть бойове злагодження та оцінку НАТО другого рівня. Після цього восени 2013 року вони приєднаються до міжнародних сил, які беруть участь в операції «Океанський щит» у районі Африканського Рогу.