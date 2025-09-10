Європарламент ухвалив звіт щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, у якому зокрема відзначив велику роль українського громадянського суспільства в процесі реформ в країні.

Європарламент закликає Європейську Комісію відкрити переговорні кластери для якнайшвидшого просування заявки України на членство за умови подальшого впровадження правил ЄС і завершення розпочатих реформ.

Про це інформує Верховна рада України з посиланням на повідомлення сайту Європейського парламенту про затвердження 9 вересня звіту щодо прогресу України в межах Пакету розширення ЄС за 2023 та 2024 роки. Його підтримали 418 депутатів, 135 висловилися проти та 41 депутат утримався.

"Щодо переговорів про вступ України до ЄС євродепутати рекомендують Єврокомісії швидко відкрити переговорні кластери з Україною. Водночас, наголошують, що переговори про вступ мають відбуватися чітко і прозоро, керуючись об’єктивними критеріями", - мовиться у повідомленні ВРУ.

Відео дня

При цьому євродепутати нагадують, що процес розширення не повинен використовуватися як інструмент для врегулювання двосторонніх суперечок. Вони повторюють свій заклик посилити спроможність ЄС шляхом реформування процесу ухвалення рішень, зокрема через запровадження голосування кваліфікованою більшістю у Раді ЄС щодо проміжних етапів у процесі вступу, особливо на початку переговорів та під час відкриття і закриття окремих переговорних кластерів.

Також європарламентарі наголошують, що вступ України до ЄС вимагає посиленої підтримки з боку Європейського Союзу.

Євродепутати вітають відданість України виконанню вимог щодо майбутнього членства в ЄС, попри жорстоку й безперервну війну. Вони відзначають зусилля України із проведення реформ та зміцнення демократичних інституцій. Водночас, закликають українську владу ці реформи продовжувати.

У документі окрему увагу приділено нещодавній атаці на антикорупційну архітектуру в Україні. Цю атаку у звіті ЄП названо спробою української влади підірвати незалежність антикорупційних інституцій. Європарламентарі вітають "рішучий опір громадянського суспільства цим неприйнятним спробам, які змусили владу відступити". Вони називають цей крок влади небезпечною спробою підірвати досягнення справжньої боротьби з корупцією. Наголошують, що якби він був успішним, то приніс би користь лише ворогам України.

Європарламентарі також наголошують, що боротьба з корупцією вимагає довгострокових зобов'язань та комплексних зусиль з добре налагодженою системою стримувань та противаг. Вони закликають посилювати незалежність судів, боротьбу з корупцією, прозорість, підзвітність та посилення міжнародного моніторингу, щоб запобігти вибірковому правосуддю й відновити довіру суспільства до судової влади.

Окремо у звіті є заклик до української влади утриматися від несвоєчасних та політично вмотивованих судових процесів, санкцій проти представників опозиції, дотримуватися парламентського плюралізму й сприяти конструктивному діалогу між політичними фракціями у Верховній Раді.

Депутати ЄП підтверджують непохитну відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Вони наголошують, що будь-яке мирне рішення щодо війни має поважати волю українського народу.

Депутати зазначають, що посилення атак Росії на мирних українців, цивільну та критичну інфраструктуру, демонструє неготовність Росії до миру. Окремо у звіті європарламентарі згадали організовані Росією вбивства відомих українських громадських діячів та військовослужбовців. Вони висловили жах та обурення з приводу вбивства колишнього спікера Верховної Ради, колишнього секретаря РНБО Андрія Парубія. Як вказано у документі, Парубій продемонстрував тверду відданість європейським прагненням України.

Європарламентарі висловлюють глибоке занепокоєння зміною позиції Сполучених Штатів щодо агресивної війни Росії, зокрема, прямою взаємодією з Росією без суттєвого тиску на неї, відмову від додаткових санкцій проти РФ та обговорення їхнього скасування, а також спроби примусити Україну до територіальних поступок. У цьому контексті в документі наголошено, що ЄС та його держави-члени мають залишатися основними стратегічними союзниками України та посилити свою лідерську роль у підтримці України.

"Безпека України є вирішальною складовою безпеки ЄС", - йдеться у звіті Європарламенту.

Щодо військової допомоги - звіт наполягає на важливості спільних проєктів з виробництва зброї із партнерами ЄС та НАТО. Депутати закликають Єврокомісію та держави-члени підтримувати ці спільні проєкти через Європейську оборонно-промислову стратегію та відповідні інструменти, щоб зміцнити довгострокові можливості самооборони України. Також закликають держави ЄС наслідувати приклад співпраці Данії та Нідерландів з українською оборонною промисловістю, щоби підтримати виробничі військові потужності України у найефективніший спосіб.

Водночас, у звіті була підтримана поправка, внесена групою Лівих, яка додала до тексту абзац із критикою "мілітаристської стратегії ЄС в Україні" та закликами до дипломатії замість військової підтримки.

Як пояснюють в Українському парламенті, ця поправка, начебто, була ухвалена через плутанину у залі та надто швидке проведення голосування. П’ять політичних груп Європарламенту вже оголосили, що відкличуть свої голоси за цю поправку.

Євроінтеграція України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп переконав угорського прем’єра Віктора Орбана зняти свої заперечення щодо вступу України в ЄС.

Угорщина давно є активним противником євроінтеграції України. Зокрема міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Україну нібито не варто брати до Європейського Союзу, оскільки нові члени мають посилювати блок, а не робити його слабшим. За його словами, вступ України до ЄС небезпечний через війну.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у травні заявила, що Україна та ЄС наполегливо працюють, аби відкрити перший кластер переговорів про вступ, і відкрити усі кластери у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: