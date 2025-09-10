Новий механізм передбачає, зокрема, відшкодування 70% першого внеску за іпотекою.

Відсьогодні, 10 вересня, в межах програми "єОселя" почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій.

Як повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, новий механізм передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Зазначається, що компенсація від держави запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним фондом та банками-партнерами програми "єОселя".

Новий механізм передбачає:

відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки - комісій, зборів і страхових платежів.

Скористатися програмою можуть громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток – якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.

Відповідно до умов програми:

ВПО можуть отримати кредит під 7%;

громадяни пільгових категорій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, можуть отримати кредит під 3%;

інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях – під 7%.

Вимоги щодо житла:

максимальна вартість житла – до 2 млн грн;

для ВПО житло має бути не старше 20 років;

для громадян із прифронтових територій діють чинні правила "єОселі" (житло не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років – для житла поза ними та для всіх інших громадян);

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на "єОселю" у застосунку "Дія", отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту. Далі слід надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави, яку банк передає заяву до Пенсійного фонду України. ПФУ перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми, і вже після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.

Голова правління компанії "Укрфінжитло" Євген Мецгер повідомив, що державна іпотечна програма "єОселя" через демографічні проблеми розширює можливості багатодітним сімʼям. Так, з кожною дитиною ставка за кредитом на житло буде зменшуватись, а від трьох дітей і більше сімʼї зможуть отримати безкоштовну іпотеку.

За його словами, якщо ставка складає 9%, то для сімей із однією дитиною вона буде 6%, з двома - 3%, а для багатодітних сімей (три дитини і більше) вона становитиме 0%.

