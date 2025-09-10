Доходи українців від онлайн-продажів і оренди житла через цифрові платформи можуть обкладатися 5% податком.

Кабінет Міністрів повторно вніс на розгляд парламенту два проєкти закону про оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, мова йде про документи №14025 та №14026, якими пропонуються зміни до Податкового та Цивільного кодексів. Обидва законопроєкти були зареєстровані у сесійній залі 9 вересня.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, оподаткуванню підлягатимуть такі сфери діяльності: оренда житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування, особисті послуги, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів. Тобто оподаткуванню підлягатиме діяльність на платформах OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Uklon, Bolt, Booking та ряд інших.

Для фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові платформи, законопроєкт вводить спеціальний податковий режим. Якщо користувач відповідає встановленим вимогам, він зможе сплачувати податок за ставкою 5%. Обов’язки податкового агента будуть покладені на операторів платформ.

Водночас, якщо протягом року фізична особа здійснить не більше трьох продажів на суму до 2 тисяч євро (тобто близько 100 тис. грн), вона зможе користуватися власним банківським рахунком без відкриття окремого рахунку для підприємницької діяльності.

Зазначається, що необхідність ухвалення законопроєкту в уряді пояснюється приведенням українського податкового законодавства до норм ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Тепер ці законопроєкти має розглянути Верховна Рада.

Оподаткування доходів з онлайн-платформ в Україні

27 серпня Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів з цифрових платформ. Згідно з документом, для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5% за певних умов. Для усіх інших випадків діятиме загальна ставка ПДФО 18%.

Цей документ містить деякі відмінності від початкового варіанту законопроєкту, схваленого ще попереднім урядом наприкінці квітня 2025 року.

Законопроєкт викликав суперечливі реакції серед експертів. Одні казали, що його прийняття призведе до "закручування гайок" для звичайних громадян, які продають вживані товари, та розкриття "банківської таємниці". Водночас інші стверджували, що це важливий крок на шляху до євроінтеграції, який сприятиме детінізації економіки та спростить діяльність для тих, хто заробляє через цифрові майданчики.

