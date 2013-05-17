У Міноборони розробляються механізми вирішення житлової проблеми військових

– На сьогодні проведено інвентаризацію та паспортизацію всіх об’єктів, будівництво яких не завершено. Ведеться робота з доопрацювання законодавчої бази, якою буде впорядковано питання забудови земель Міноборони. Зокрема, готується проект постанови Кабінету міністрів, що врегулює залучення небюджетних коштів в будівництво незавершених об’єктів, – зазначив Володимир Можаровський.

Він повідомив, що об’єкти будівництва житла для військовослужбовців поділені на 3 категорії відповідно до ступеня їх готовності. 1 категорія – це об’єкти з готовністю 80-90%, які добудовуватимуться за бюджетні кошти і які максимально швидко можна ввести в експлуатацію (9 об’єктів на 257 квартир). 2 категорія – це 22 об’єкти зі ступенем готовності 40-60%, добудова яких проводитиметься із залученням небюджетних коштів. При цьому частка квартир Міноборони визначатиметься вартістю самого об’єкта, землі та підключення комунікацій. 3 категорія – це об’єкти з низьким ступенем готовності, розташовані на територіях, привабливих для інвесторів.

– Також цього року планується врегулювати механізм реалізації нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване, – повідомив Володимир Можаровський.

Він наголосив, що майно реалізовуватиметься уповноваженими структурами через продаж на публічних аукціонах. Кошти від реалізації будуть спрямовані на фінансування програм реформування та розвитку Збройних Сил України, будівництво та придбання житла, виплату військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло, вирішення інших соціальних проблем.

– Також у Міністерстві оборони триває робота щодо приведення тарифів у казармах поліпшеного планування у відповідність до загальноприйнятих. Це дозволить врегулювати оплату за комунальні послуги та енергоносії у переобладнаних під житло будівлях та казармах. Найближчим часом це питання буде вирішено, – повідомив заступник міністра оборони України – керівник апарату.

Він додав, що з метою додаткового фінансування будівництва житла для військовослужбовців у січні цього року міністр оборони звернувся до Кабінету міністрів України щодо виділення 300 млн грн. На даний час це питання опрацьовується в органах виконавчої влади.