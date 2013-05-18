У Києві пройшов Весняний кадетський бал

Як цього вимагають традиції, бал проводився ввечері. Гостей свята зустрічали “богунівці” у білих парадних одностроях, а у фойє ліцею вишикувалася почесна варта. Бал відкрила група барабанщиків Київського військового ліцею. Першими танцювали дебютанти, які виконали вальс. Пізніше хлопці розповідали, що готуватися до цієї події вони розпочали ще за два місяці, адже хотілося показати себе вправними танцюристами. Тренування проходили двічі на тиждень і тривали 3 години. Зі слів “богунівців”, було важко, але приємно. Вони танцювали популярні європейську та латиноамериканську програми.

Присутній на балі начальник Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, звертаючись до присутніх, поставив наголос на тому, що нещодавно наша країна святкувала 68-му річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Він констатував, що активну участь у найголовніших державних заходах, пов’язаних з цією подією, брали саме “богунівці”. Цьому дав високу оцінку Міністр оборони України Павло Лебедєв. Генерал-лейтенант Сергій Кропивченко передав кадетам слова вітання від керівника вітчизняного оборонного відомства та вручив від нього дипломи та цінні подарунки кращим ліцеїстам.

У свою чергу начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна генерал-майор Данило Романенко зазначив, що “богунівці” цього року вперше взяли участь у Кремлівському Кадетському балі в Москві. П’ять пар ліцеїстів та їх партнерок гідно представили нашу країну серед росіян, іспанців, киргизів та учасників з інших країн. Організатори заходу високо оцінили їхню танцювальну підготовку та вручили їм запрошення на наступний Кремлівський Кадетський бал.

– Саме в ліцеї закладаються підвалини подальшої військової кар’єри, що, безумовно, допоможе юнакам у майбутньому стати достойними представниками офіцерського корпусу і додасть впевненості у правильності обраного життєвого шляху, – зазначив начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна генерал-майор Данило Романенко. За його словами, традиції, безумовно, потрібно відроджувати і кадетський бал можна вважати одним із елементів виховання майбутніх офіцерів – опори війська. Це, зокрема, виховує у чоловіка шанобливе ставлення до протилежної статі. Адже майбутній офіцер повинен бути взірцем у всьому. Вихованість та галантність завжди були притаманними офіцерам. І в навчальному закладі, поряд з іншим, виховують у ліцеїстів ці якості.

Генерал-майор Данило Романенко окремо наголосив на тому, що Київський військовий ліцей імені Івана Богуна завжди був в авангарді військової освіти.