В «антипіратському» тренувальному центрі українських ВМС розпочався другий цикл навчальних курсів

Його спрямовано на забезпечення якісної підготовки керівного складу протичовнового корвету «Тернопіль» та доглядової команди у складі військовослужбовців підрозділу морської піхоти до участі в антитерористичній операції НАТО в Середземному морі «Активні зусилля». Цикл навчальних курсів відкрився сьогодні, 20 травня, проведенням установочного брифінгу з викладацьким складом та групами слухачів.

Навчальні курси побудовано за модульним принципом та за програмами, максимально наближеними до стандартів НАТО. Для слухачів організовано теоретичну і практичну підготовку. Мета теоретичного курсу, який пройде керівний склад протичовнового корвету «Тернопіль», – навчити особовий склад командних груп застосовувати доктрини та процедури за міжнародними стандартами під час планування та проведення операцій морського перехоплення максимально ефективним та вірним шляхом. Практичні заняття та тренування, бойове злагодження доглядової команди проводитимуться на об’єктах навчально-матеріальної бази НТЦМО та Академії ВМС імені П.С.Нахімова.

– Метою курсу «Практичні дії доглядової команди» є підготовка особового складу до дій при здійсненні догляду суден під час операцій морського перехоплення, – зазначив начальник навчально-тренувального центру морських операцій Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 2 рангу Володимир Жук. За його словами, під час цього курсу будуть здійснюватися тактико-спеціальна, вогнева, фізична підготовка, відпрацювання дій особового складу на швидкісному човні з утримання на воді, а також заняття з користування засобами зв’язку і засобами об’єктивного контролю.

Після закінчення навчання слухачі отримають свідоцтво про успішне проходження навчального курсу. Як повідомлялося, створений наприкінці 2012 року навчально-тренувальний центр морських операцій ВМС ЗС України свою практичну діяльність розпочав 1 квітня поточного року. У ході першого циклу навчальних курсів відповідну підготовку у центрі пройшли визначені військовослужбовці з числа командного складу фрегату «Гетьман Сагайдачний», екіпаж вертольоту Ка-27 та підрозділ доглядової команди, що сплановані до участі восени поточного року в операції НАТО з протидії піратству «Океанський щит».

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час проведеного в навчально-тренувальному центрі морських операцій ВМС ЗС України в другій половині квітня медіа-дня наголосив на важливості створення такого навчально-тренувального центру:

– Головне для нас – зберегти людей, щоб усі повернулися після виконання операцій живими і здоровими. Такі курси вкрай необхідні для того, щоб військовослужбовці були готові до дій у ситуаціях, які можуть виникати, скажімо, на захопленому піратами судні, або на судні, яке підозрюється у перевезенні нелегальних вантажів, – зазначав тоді керівник виду Збройних Сил України. – І ми готуємо військовослужбовців в умовах, максимально наближених до реальних.