У Львові розпочалася конференція щодо перспектив розвитку озброєння

Cьогодні, 22 травня, в Академії Сухопутний військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де начальником генерал-лейтенант Павло Ткачук, вшосте розпочав роботу науковий форум “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ”. Слід зазначити, що цього року він набув статусу міжнародного. У ньому беруть участь керівний склад Збройних Сил України та Сухопутних військ Збройних Сил України, зокрема командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Генадій Воробйов, представники посольства Російської Федерації в Україні, посольства Республіки Польща в Україні, Генерального штабу Республіки Білорусь, Командування ракетних військ та артилерії командування сухопутних військ Війська Польського, Закладу освіти “Військова академія Республіки Білорусь”, Вищої офіцерської школи Сухопутних військ імені Т. Костюшка (Республіка Польща), представники провідних науково-дослідних установ, навчальних закладів України та інші.

Учасники заходу впродовж двох днів обговорюватимуть результати наукових досліджень з питань озброєння та військової техніки Сухопутних військ, обміняються досвідом наукової і науково-технічної діяльності, обговорять рекомендації щодо подальших напрямків та шляхів вирішення проблемних питань. Слід зазначити, що для обговорення на конференції подано більше, ніж 400 тез та доповідей від 53 установ та організацій, основні з яких розглядаються на пленарному засіданні, а решта під час роботи секцій за визначеними напрямками. Крім цього представники вітчизняного військово-промислового комплексу та провідних науково-дослідних установ облаштували виставку сучасних зразків озброєння та військової техніки.

Як зазначив під час брифінгу генерал-полковник Генадій Воробйов, проведення такого форуму – це, в першу чергу, обмін досвідом, обговорення всього найкращого, чого досягли різні держави у галузі розвитку озброєння та військової техніки.

– Ми прагнемо закуповувати нові зразки обладнання та устаткування, намагаємося підтримувати у належному стані те, що сьогодні маємо і, звичайно, рухаємося у напрямку модернізації, – зазначив генерал-полковник Генадій Воробйов. – Сучасна військова наука сьогодні поки що йде попереду закупівельних фінансових можливостей військового відомства. На цій виставці представлено дуже багато корисних виробів, які б ми хотіли мати на озброєнні, але, на жаль, Збройні Сили України, як і будь-яка інша галузь у нашій державі, відчуває нестачу грошей на закупівлю, – сказав він.

Також гості конференції ознайомляться із можливостями сучасної науково-експериментальної та навчально-матеріальної бази Академії сухопутних військ та Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

На завершення за результатами роботи конференції планується прийняти ухвалу щодо перспектив розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України.