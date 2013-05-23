На Ужгородському полігоні пройшла активна фаза занять з бойової підготовки

Керівний склад корпусу, бригад (полків), батальйонів (дивізіонів) під загальним керівництвом командира 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Ігоря Колесника поетапно вивчав аспекти нової методики колективної підготовки в процесі навченості військових колективів.

Так, підопічні позаштатного інструктора з гірської підготовки досвідченого альпініста працівника Збройних Сил України Володимира Кенсіцького продемонстрували етапи підготовки та дії відділення окремого гірсько-піхотного батальйону в обороні у гірській місцевості.

– На цьому етапі військовослужбовці продемонстрували учасникам заняття елементи гірської та альпіністської підготовки та у складі «двійок» подолали скельну перешкоду. До речі, цей підрозділ повністю укомплектований військовослужбовцями військової служби за контрактом і багато з них займаються альпінізмом не один рік, – розповів Володимир Кенсіцький.

На іншому навчальному місці, під керівництвом капітана Дениса Волошина, мінометний взвод виконав вогневе завдання в обороні «накривши» мішене поле щільною завісою вибухів. Їхні дії підтримали прицільним вогнем зенітні самохідні установки «Тунгуска», що влучними залпами уразили умовні низько літаючі цілі.

Як зазначив командир 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Ігор Колесник, такі заходи мають за мету продемонструвати на прикладі підрозділів 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону правила організації занять з колективної підготовки на рівні злагодження взводів.

– Такий метод цього року ми застосовуємо вперше, однак він поширений у підготовці армій провідних країн світу, – зазначив генерал-лейтенант Ігор Колесник.

Впродовж навчального дня під час цього інструкторсько-методичного заняття було детально розглянуто питання організації та виконання підготовчої вправи до вправи бойової стрільби посиленим гірсько-піхотним взводом в обороні, дій підрозділів в обороні, тактичних двосторонніх навчань взводів, дії взводу за підтримки ротної тактичної групи в оборонному бою в гірсько-лісистій місцевості, ведення протиповітряного бою під час прикриття зенітно-ракетним взводом загальновійськових підрозділів в обороні. Крім того, було виконано групову вправу з управління підпорядкованими підрозділами окремої гірсько-піхотної бригади під час ведення бойових дій в обороні.