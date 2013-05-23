Посол Королівства Норвегія вручив дипломи українським військовим

Протягом 3 місяців, відповідно до договору між Університетом Нурланд і Міжнародним фондом соціальної адаптації, на теренах Кримського півострова фактично чотири сотні військовослужбовців та членів їх сімей, проходили професійну перепідготовку на цивільні спеціальності. Приблизно половину з них навчали викладачі Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

Під час навчального процесу разом з профілюючими дисциплінами проводяться психологічні тренінги з розвитку особистості та психології працевлаштування. Тематика підготовки постійно коригується, вивчається попит на риках праці через центри зайнятості півострова. Заняття проходять за місцями проживання слухачів на території Кримської автономії.

Пан Йон Елведал Фредріксен підкреслив, що скорочення Збройних сил – це загальносвітова проблема.

– Моя країна також несе відповідальність за ліквідацію наслідків холодної війни. Військовим необхідно допомагати у соціальній адаптації та працевлаштуванні після звільнення, і цей проект сприяє підвищенню стабільності у суспільстві. Наша співпраця сприяє укріпленню культурних та економічних зв’язків між нашими державами.

Мета проекту “Україна-Норвегія” – зниження соціальної напруги у армійському середовищі та суспільстві в цілому. Колишнім військовим та членам їх сімей, а також тим, хто запланований на звільнення з лав Збройних Сил України, абсолютно безкоштовно надають допомогу в отриманні цивільного фаху, працевлаштуванні та соціально – психологічній реабілітації.

Завдяки цьому проекту між Університетом Норланда, місто Буде, і Таврійським національним університетом імені В.І.Вернадського, було підписано меморандум про співпрацю. Він передбачає не тільки професійну перепідготовку військових, а й наукову співпрацю, обмін слухачами і викладачами, а також проведення міжнародних круглих столів з різних питань.

Голова Громадського руху “Ліга офіцерів Севастополя” Володимир Лукичев, який займається безпосередньою комплектацією груп, розповів, що проект триває вже десять років.

– За цей час перепідготовку пройшло близько двох з половиною тисяч чоловік, більшість з яких знайшли собі роботу протягом перших трьох місяців після випуску.

В актовій залі Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського відбулося урочисте вручення дипломів. Слухачі отримали одразу три документи: від Таврійського національного університету – Свідоцтво державного зразка, від Університету Нурланд – Диплом про проходження перепідготовки, і від Королівського Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія – Сертифікат про закінчення курсів.

Під час урочистостей випускників привітали іноземні гості, які завітали на свято. Це Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні Пан Йон Елведал Фредріксен, військовий аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегії в Україні Хокон Лекен та заступник міністра оборони Королівства Норвегія по особовому складу Чешті Клебо.

Начальник Управління особового складу – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України контр-адмірал Ігор Тимчук подякував від імені усього вітчизняного оборонного відомства іноземним гостям за співпрацю.

– Цей проект дуже важливий для наших військових, тож сподіваюся, що він буде розвиватися й надалі. Я впевнений, що отриманні знання стануть сьогоднішнім випускникам у нагоді, – наголосив у своєму виступі контр-адмірал Ігор Тимчук.