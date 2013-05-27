В армії надлишкове майно реалізують прозоро

У Збройних Силах України накопичилося чимало зразків озброєння та військової техніки, які вже давно відслужили встановлені терміни та зняті з експлуатації і які планують прозоро реалізувати як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

Проводити реалізацію надлишкового майна планують через уповноважені Кабінетом Міністрів України організації шляхом проведення відкритих аукціонів чи конкурсів.

У прозорості та ефективності такої реалізації мали можливість переконатися представники військових засобів масової інформації та провідних вітчизняних телеканалів під час відвідування військової частини А 4554 (м. Ніжин), які ознайомилися із зразками надлишкової військової техніки та дізналися про механізм її реалізації.

– Нині тут зберігається ракетно-артилерійське озброєння та військове майно загального призначення, які вже тривалий час не використовується в інтересах Збройних Сил України, – акцентував увагу присутніх начальник Центрального бронетанкового управління Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Роман Башинський. – Переважна більшість зразків випущені ще у 70-80-х роках минулого сторіччя, тобто вони вже давно відслужили встановлений термін експлуатації та є надлишковими. Тому військо має позбутися цього баласту, а кошти, отримані від реалізації надлишкового військового майна, спрямувати на модернізацію та соціальне забезпечення військовослужбовців.

У подальшому складається перелік надлишкового військового майна, який подається на затвердження Кабінету Міністрів України. І лише після появи відповідного урядового розпорядження воно може бути відчужено із подальшою реалізацією.

У нині діючий перелік, ухвалений постановою Кабміну у серпні 2011 року, включено майже 25 тисяч одиниць техніки та 87 тисяч найменувань майна на загальну суму близько 9 мільярдів гривень. При цьому оборонне відомство здійснює конкурсний відбір незалежних експертів, які й визначають залишкову вартість надлишкового військового майна, та по договору комісії передає його на реалізацію уповноваженій організації.

Торік дохід від реалізації надлишкового військового майна склав 310 млн гривень, які були зараховані до спеціального фонду оборонного відомства. Найбільше користувалася попитом автомобільна техніка, яка знаходила своє застосування у сільськогосподарському секторі.

– Міністр оборони України чітко дотримується напрямку боротьби з корупцією у військах. Створення прозорих умов проведення процедури реалізації надлишкового військового майна, надання доступу до конкурсу усім зацікавленим сторонам та інвесторам є пріоритетом нашої роботи. Спільно з Кабінетом Міністрів України ми продовжуємо працювати над удосконаленням існуючого механізму реалізації надлишкового військового майна, – підсумував заступник директора Департаменту відчуження надлишкового військового майна Міністерства оборони України Вадим Кузьменко.