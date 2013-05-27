Полтавські авіатори відзначили 70-річний ювілей

На Полтавщині відсвяткували 70-річчя із дня створення 13-ї гвардійської важкої бомбардувальної дивізії та 185-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, які дислокувалися у Полтаві до моменту їхнього розформування. Близько тисячі військовослужбовців, ветеранів та гостей не тільки з України, а й з дванадцяти країн світу стали учасниками цього незабутнього дійства. Урочистості відбулися у міському будинку культури. Поздоровлення та щирі побажання зі сцени в адресу ювілярів лунали від представників органів державної влади та почесних гостей. Зокрема, від генерала армії Героя Росії, колишнього командувача дальньою авіацією ВПС Росії Петра Дейнекіна, заступника Командувача Повітряних Сила України генерал-лейтенанта Василя Семеновича Нікіфорова, колишнього командира дивізії генерал-лейтенанта Валентина Іванова та інших.

– Невблаганний час, кордони та реалії сьогодення розвели усіх нас по різним куточкам земної кулі, – відзначив у своєму виступі Петро Дейнекін, який у минулому теж був командиром полтавської авіадивізії. – Але з нами завжди залишаються традиції воїнів-гвардійців, їхній незламний моральний дух та життєвий оптимізм. Саме це і є реальним продовженням бойової біографії наших частин, скільки б років ще не минуло.

Після закінчення церемонії нагородження кращих військовослужбовців та ветеранів авіаз’єднання, перед присутніми виступив ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України. Продовжилися урочисті заходи вже на території військової частини, де представниками Православної церкви була освячена капличка на честь воїнів-авіаторів, які загинули при виконанні службових обов’язків у післявоєнний час. Культова споруда стала складовою частиною музейно-меморіального комплексу 13-авіадивізії, створеного завдяки особистій ініціативі командира авіаційної комендатури полковника Віктора Дейнеги та ентузіастів музейної справи.

Гостям свята були представлені дві нових зали музею, присвячених історії космонавтики та періоду Великої Вітчизняної війни, роботи гуртківців обласного центру технічної творчості, масштабні моделі літаків різних часів. Родзинкою програми став прохід літака АН-26 над територією авіамістечка та містом, що стало нагадуванням ветеранам та гостям про авіаційні традиції Полтави.