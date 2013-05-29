В Криму створено громадську організацію “ Спілка учасників миротворчих операцій ”

Координатор зустрічі воїн-миротворець Рустам Корсовецький повідомив присутнім про створення кримського осередку громадської організації “Спілка учасників миротворчих операцій”. Діяльність зазначеного товариства спрямована на вшанування мужності і звитяги, зразкового виконання службових обов’язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та збереження пам’яті про славетних героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту. За твердженням Рустама Корсовецького, завданням проекту також є забезпечення збереження славних бойових традицій українського народу, формування гордості за сучасних воїнів героїв – миротворців, посилення патріотичного виховання громадян та формування загальнонаціональної пошани до видатних синів українського народу, які поклали своє життя за збереження миру в наш час.

Серед учасників зустрічі були присутні підполковник запасу Валерій Даниленко, який входить до числа перших миротворців України, які у 1992-му році увійшли на територію колишньої Союзної Республіки Югославія, а також старший прапорщик Валерій Афанасьєв, за плечима якого 7 миротворчих місій у різних куточках планети, а загальний стаж миротворчої діяльності складає чотири з половиною роки.

Учасник ініціативної групи воїн-миротворець Михайло Канівець зазначив, що об’єднуючись у спільноту миротворців Криму, роблять важливу справу, адже єдність спроможна на великі звершення. Опора на бойових побратимів, перевірених непростими випробуваннями, є потужним важелем та надійною підтримкою в усіх справах.

Директор Сімферопольського гарнізонного будинку офіцерів Микола Степанов від імені начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України передав вітання миротворцям Криму. Також на адресу миротворців слова привітання надіслали сенатор австралійських “Зелених” від Південної Австралії Пенні Райт та директор Російського музею миротворчих операцій Валерій Гергель.

З нагоди свята було заохочено грамотами від Ради громадської організації Всеукраїнське об’єднання “Союз учасників миротворчих операцій” воїнів-миротворців капітанів 1 рангу запасу Михайла Канівця та Дмитра Берегового.