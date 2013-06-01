Інформація щодо відтермінування переходу на контрактну службу не відповідає дійсності!

Дана публікація містить недостовірну інформацію, а саме: автор ставить під сумнів перехід Збройних Сил України на контрактний принцип комплектування у 2014 році та прогнозує продовження призову на строкову військову службу у наступних роках.

Також матеріал містить некоректні цифри щодо перспективної чисельності Збройних Сил України після проведення реформ.

Міністерство оборони України повідомляє, що восени 2013 року у Збройних Силах України відбудеться останній призов на строкову військову службу. А в 2014 році звільниться в запас останній строковик.

Після проведення всіх етапів Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, розглянутої та схваленої на засіданні Уряду 29 травня 2013 року, загальна чисельність Збройних Сил України зменшиться зі 184 тисяч до 122 тисяч осіб. Оптимізацію буде проведено за рахунок зменшення чисельності частин забезпечення та підсилення військових частин, які безпосередньо займаються бойовою підготовкою. Водночас, буде суттєво покращено рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, оснащення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою.