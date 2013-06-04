Заступник Міністра оборони України провів прийом громадян з особистих питань

Виходячи з того, що записалося 23 особи, було вирішено у першу чергу вислухати заяви матерів з дітьми, інвалідів, тих, хто прибув до столиці з віддалених гарнізонів.

Головне завдання такого заходу, за словами Володимира Можаровського, – розв’язувати старі вузли гострих проблем і не допускати появи нових. Приклад тому – розгляд справи про кооперативний гараж, побудований на землі військового відомства на березі Південного Бугу. Ця земля як магніт притягує увагу тих, хто має на меті побудувати тут котеджі.

Заступник Міністра оборони, заслухавши заяву щодо узаконення такої споруди, поставив завдання вирішити порушене питання виключно у правовому полі. Актуальність питання зростає з огляду на те, що передбачається нове звільнення військових містечок і земель, на яких вони розташовані. Вже сьогодні потрібно передбачати, як це позначиться на житті родин військовослужбовців, ветеранів військової служби.

Важливо не допустити, щоб вони залишилися, як то кажуть, між землею і небом у ході заходів з реформування Збройних Сил. А вже є подібні випадки. Про це розповіло подружжя, яке прибуло на прийом з селища Буча столичної області. Минулого року їхню військову частину розформували, і 32 сім’ї опинилися у подібному становищі. Місцева влада не бере військове містечко на свій баланс і вимагає відповідних субвенцій на ремонт будинку, комунальних мереж. Володимир Можаровський доручив керівникам структурних підрозділів зустрітися з представниками місцевої влади, мешканцями колишнього військового містечка, і спільно з ними вирішити проблему.

Звісно, низка проблемних питань виникла через недостатнє фінансування військового відомства. Одна з них – заборгованість військових перед приватними підприємствами, які надають людям у погонах певні види послуг. Зокрема, про це розповів керівник такого господарства Олексій К. Його підприємству у м. Дніпропетровськ, на якому працює 800 співробітників, і яке поставляє автомобільні шини для військових частин, загрожує банкрутство через велику заборгованість за сплату продукції. Схожа ситуація виникла і з приватним підприємством в Одесі.

– Справа нашої честі – ліквідувати цю заборгованість, – наголосив заступник Міністра. – Можливо, потрібно не відразу, а поступово, щомісячно повертати нашим підприємцям борги.

Переважна більшість звернень громадян стосувалася старої проблеми – забезпечення житлом. З проханням роз’яснити саме таку ситуацію, що склалася в Одеському гарнізоні, звернувся член громадської ради при Міністрі обороні Валерій Дігтяр. Він запропонував створити в цьому гарнізоні робочу групу з фахівців Міноборони, ветеранів гарнізону і безквартирних військовослужбовців для прискорення розв’язання цієї проблеми. З цього приводу у громадськості вже є певні напрацювання. Заступник Міністра оборони підтримав таку ідею і запропонував обговорити склад такої робочої групи.