У Конго відбувається третя ротація українських миротворців



З 13 серпня у базовому таборі українських миротворців у Демократичній Республіці Конго (місто Гома) триває процес прийому майна, техніки і озброєння військовослужбовцями нової – 3-ї – ротації 18 окремого вертолітного загону ЗС України.

12 серпня особовий склад (250 чоловік) 3 ротації здійснив майже 8 годинний переліт з міжнародного аеропорту “Львів” (Україна) до аеропорту Кінгалі (Руанда), після чого автомобільним транспортом був доставлений у Демократичну Республіку Конго – базовий табір, який розташований у місті Гома.

З першого дня прибуття у табір миротворці 3-ї ротації взяли під охорону визначенні об’єкти, організували чергову службу, налагодили приготування їжі.

Льотно-підйомний склад розпочав заняття з наземної підготовки та проходження процедур допуску до польотів за стандартами ООН. Зокрема представники Центру управління авіації у секторі (air operation) місії ООН доводять керівні документи Місії, вимоги до польотів і заходів безпеки, проводяться заняття з аеродинаміки, експлуатації авіаційної техніки у спекотних умовах тощо.

Інженерно-авіаційною службою загону перевіряється стан гелікоптерів, документація, комплектність, авіаційне озброєння, майно необхідне для обслуговування і ремонту вертольотів.

Одночасно офіцери, прапорщики і контрактники наземних служб приймають у попередників посади та закріплене майно, стрілецьку зброю, проводиться огляд і необхідний ремонт автотранспорту.

Для контролю і допомоги в проведенні прийому-здачі посад в загоні працює спеціальна комісія на чолі з начальником армійської авіації Сухопутних військ генерал-майором Валентином Пістрюгою. За його словами, миротворцям нової ротації основну увагу слід звернути на точність у прийомі майна, паливно-мастильних матеріалів, авіаційного озброєння та визначити чого додатково потребує загін.

Прийом-здача посад проходить під особистим контролем командира 18 окремого вертолітного загону льотчика-снайпера полковника Андрія Когута. Для визначення стану справ з прийому-здачі у таборі щоденно проводяться заслуховування заступників командира та начальників служб.

Одночасно триває перебазування особового складу до таборів у містах Бунія і Букаву, де будуть виконувати миротворчі завдання майже 150 українських миротворців.