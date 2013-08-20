Кораблі BLAСKSEAFOR провели позапланове навчання

Сьогодні, 20 серпня, кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor і додатково визначені сили пошуково-рятувального забезпечення зі складу ВМС ЗС України і зі складу Чорноморського флоту Росії на зовнішньому рейді Севастополя відпрацювали завдання тактичного навчання на тему “Ведення пошуково-рятувальних дій та надання аварійної допомоги аварійному судну”.

Згідно поставленому Штабом оперативного управління BLAСKSEAFOR завданню, саме цим, позаплановим навчанням, розпочато другу фазу серпневої активації з’єднання.

За узгодженням з відповідними сторонами, до навчання, окрім кораблів BLAСKSEAFOR (тральщик “Прибой” (ВМС Болгарії), ракетний корабель на повітряній подушці “Бора” (Чорноморський флот Російської Федерації), корвет “Еустатіу Себастіан” (ВМС Румунії), фрегат КРЗ “Тургутреіс” (ВМС Туреччини) і корабель управління “Славутич” (ВМС ЗС України), залучалися додаткові сили – морський буксир “Кременець”, протипожежний катер “Борщів”, санітарний катер “Сокаль” і вертоліт Мі-14 від ВМС ЗС України, і судно екологічного контролю “Петр Градов” від ЧФ РФ. В навчанні також були задіяні аварійні рятувальні групи зі складу кораблів з’єднання BLAСKSEAFOR.

Тактичне навчання проведено у п’ять етапів. Воно передбачало оповіщення про аварію та перехід пошуково-рятувальних сил до району аварії, розгортання у районі аварії, пошук аварійного корабля та особового складу, що перебуває на воді, надання йому допомоги та надання допомоги аварійному кораблю по боротьбі з пожежею, а також буксирування аварійного надводного корабля.

– Головною метою позапланового тактичного навчання є відпрацювання спільних дій екіпажів кораблів з’єднання BLAСKSEAFOR “по виклику” для вирішення неочікуваних завдань, – зазначив командир з’єднання BLAСKSEAFOR капітан 1 рангу Андрій Тарасов (ВМС ЗС України).

В ході навчання були відпрацьовані спільні дії рятувального загону та морської авіації по наданню допомоги кораблю у морі, удосконалені навички штабу Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України, Командного центру ВМС ЗС України в організації пошуково-рятувальних дій, управління силами пошуково-рятувального забезпечення, відпрацьовано взаємодію з кораблями з’єднання BLAСKSEAFOR щодо надання допомоги аварійному кораблю (судну) в морі та рятування особового складу, який перебуває на воді.