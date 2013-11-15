Завершився перший етап планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2014”

За словами керівника робочої групи Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітана 1 рангу Ігоря Терьохіна, усі завдання, визначені учасникам початкової конференції з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2014”, виконані в повному обсязі. Учасники заходу ефективно використали відведений для роботи час з метою розробки концепції майбутніх міжнародних навчань.

– Ми дійшли згоди щодо тематики навчання, визначили пріоритетні навчальні завдання для його учасників, – повідомив капітан 1 рангу Ігор Терьохін. – Виходячи з концепції навчання, було визначено склад сил та засобів, які залучатимуться від кожної з країн-учасниць, структуру бойової організації сил та штабів, райони проведення спільних навчань.

Планується, що основні зусилля під час майбутніх навчань будуть зосереджені на подальшому вдосконаленні фахових навичок та умінь військовослужбовців в ході спільної операції із забезпечення безпеки на морі, організованої за стандартами країн Європейського союзу та НАТО.

– До наступної конференції усі робочі питання будуть уточнені та опрацьовані у штабах країн-учасниць “Сі Бриз-2014”, – підкреслив капітан 1 рангу Ігор Терьохін.

Довідка. Багатонаціональні морські навчання країн чорноморського регіону “Сі-Бриз” проводяться в Україні щорічно з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між міністерствами оборони США і України від 1993 року.

Протягом 16 років навчання “Сі Бриз” започаткували та продовжили добру традицію конструктивної взаємодії українських військових моряків із закордонними партнерами. Яскравим прикладом тому є участь екіпажів кораблів Військово-Морських Сил України фрегату “Гетьман Сагайдачний” і протичовнового корвету “Тернопіль” у міжнародних операціях в Аденській затоці та у Середземному морі, які оперативно реагують на сучасні виклики та загрози, пов’язані з піратством, тероризмом та діяльністю незаконних збройних формувань, які дестабілізують обстановку в різних регіонах світу. Навчання “Сі Бриз” завжди відкриті для тих, хто зацікавлений у підтриманні безпеки та стабільності у Чорноморському басейні, в Середземномор’ї, та у Світовому океані. І в цьому сенсі дуже важливим є той факт, що щороку кількість учасників навчань збільшується.